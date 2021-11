» Destaques

CB Correio Braziliense

Exposição

Nesta sexta-feira, a Referência Galeria de Arte abre para o público a mostra coletiva A construção de minimundos, com obras de artistas do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e do Distrito Federal. Com trabalhos em pintura, desenho, fotografia e instalação, a exposição aborda o que circunda a produção dos artistas, seus interesses, referências e influências, além da arte e do fazer artístico. A mostra fica em cartaz até o dia 31 de dezembro, com visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h, e ao sábados, das 10h às 15h. Durante o período de exposição, acontecerão encontros com os artistas tanto presenciais quanto on-line, e ambos com transmissão pelo Instagram @referenciaarte. A entrada é gratuita e a classificação é livre para todos os públicos.

Comédia

O evento W3 Sul Comedy Lounge — Humor, Gastronomia e Drinks recebe, hoje, os humoristas brasilienses Adriana Nunes (Os Melhores do Mundo), Saulo Pinheiro (Cia de Comédia Se7e Belos) e Valter Nunes (Anfitrião da Noite) em apresentações com duração total de aproximadamente de 90 minutos, se estendendo com performance de Djs e artistas convidados, divulgações em palco, Open MIC e convidados. O evento ocorrerá na Infinu Comunidade Criativa, na CRS 506 Sul. Os ingressos devem ser comprados exclusivamente no site da Sympla.