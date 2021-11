Programa CB.Poder entrevista candidatos da OAB, nesta terça-feira

JE Júlia Eleutério

As eleições para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da seccional do DF ocorrerão em 21 de novembro, por meio da plataforma on-line da instituição. Cerca de 35 mil eleitores podem votar. Ao programa CB.Poder desta terça-feira (16/11) — parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília —, os candidatos de cada chapa serão entrevistados pela colunista Ana Maria Campos sobre as propostas para o triênio 2022-2024 da Ordem. O programa terá início às 14h, com 15 minutos para cada candidato. A transmissão será ao vivo pelas redes sociais do Correio. As cinco entrevistas também serão exibidas na TV Brasília amanhã à noite. Confira os candidatos:

Délio Lins e Silva Junior é advogado criminalista e o atual presidente da OAB-DF. Cursou direito no Centro Universitário de Brasília (Ceub), completando a graduação em 2000. É pós-graduado em direito penal econômico, mestre e doutorando em ciências jurídico-criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Délio foi professor universitário e presidente da Comissão de Apoio ao Advogado Iniciante e a de Honorários.



Thaís Riedel é sócia-diretora da Advocacia Riedel, professora de direito previdenciário e trabalhista no Ceub, mestre em direito previdenciário e especialista em direito processual civil. Formada também em ciências políticas, Thaís é presidente do Instituto Brasiliense de Direito Previdenciário e da Associação Confederativa Brasileira da Advocacia Previdenciária. Já foi presidente de Seguridade Social da OAB-DF e vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil — Conselho Federal.

Guilherme Campelo é advogado tributarista. O candidato atuou como presidente da Comissão de Direito Tributário da Associação Brasileira dos Advogados (ABA). Além disso, Guilherme recebeu três medalhas de reconhecimento ao trabalho: a da ordem do mérito judiciário do trabalho, no grau oficial do Tribunal Superior do Trabalho; a do mérito profissional em ciências jurídicas, outorgada pela Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura; e a ordem do mérito judiciário Ruy Barbosa, outorgada pela Academia Latino-Americana de Ciências Humanas.

Renata Amaral é advogada com especialização em direito privado e doutoranda em ciências jurídicas pela Universidad Católica Argentina. Sócia do Escritório de Advocacia Zveiter, no Rio de Janeiro, a candidata é cofundadora e atual presidente da Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero e Raça. Dentro da ordem, ocupou os cargos de presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais e da Comissão da Mulher Advogada da OAB/DF.

Evandro Pertence é formado em direito pela Universidade de Brasília (UnB), com pós-graduação em direito processual e direito econômico e das empresas. Nos anos de 2001-2003 foi membro nas comissões de Direitos Humanos e do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-DF. Em 2002, assumiu a presidência da Comissão de Apoio ao Advogado Iniciante. Evandro foi conselheiro federal por duas vezes e vice-presidente nacional da Comissão de Prerrogativas na OAB Nacional. Atuou como desembargador no Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF).