O destino de Flávia Arruda depois da briga de Bolsonaro e Valdemar

CB Correio Braziliense

(crédito: Portal TCU/Divulga??o)

A briga de Jair Bolsonaro com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, mexe com as pretensões políticas da ministra-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda (PL — foto). Não inviabiliza nenhuma pretensão política, mas tira dela a obrigação de ser um palanque para Bolsonaro no DF. Com o presidente em seu partido, Flávia seria empurrada para uma candidatura ao Palácio do Buriti. Bolsonaro tinha filiação marcada para a próxima segunda-feira no PL, mas, agora, não há mais nada certo. O presidente conversa com outros partidos.