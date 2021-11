CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A retirada do sistema de Substituição Tributária de produtos que oneram o segmento como se fossem grandes empresas e a ampliação, no Distrito Federal, da faixa de faturamento das que são beneficiárias do Simples nacional. Esses são dois pleitos importantes e urgentes do setor para que se tenha um ambiente realmente favorável à retomada econômica no DF.