Uma vaga no TCU

CB Correio Braziliense

Nas conversas com Bolsonaro, o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, cobra uma contrapartida: a indicação do deputado Jonathan de Jesus (Republicanos-RR) para o Tribunal de Contas da União (TCU). A presidente atual, Ana Arraes (foto), vai se aposentar em julho de 2022 e abrirá uma vaga para indicação da Câmara dos Deputados. O parlamentar é próximo do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), mas, com o apoio de Bolsonaro, ficaria ainda mais forte.