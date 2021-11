CB Correio Braziliense

O desentendimento do presidente Jair Bolsonaro com Valdemar Costa Neto não tira Flávia Arruda da Secretaria de Governo da Presidência da República. Flávia chegou ao Planalto numa articulação do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de quem é aliada. Contou com o aval de Valdemar, mas hoje Flávia tem espaço próprio no núcleo de poder do presidente.