Diretora do Sinpro divulga carta em que defende candidatura do PT ao Buriti

A diretora do Sinpro Rosilene Corrêa (PT) divulgou uma carta aberta aos petistas em que defende candidatura própria do partido ao Palácio do Buriti. "PT, que já governou esta cidade em duas ocasiões, tem a obrigação de construir uma forte candidatura, que seja competitiva e tenha identidade profunda com a cidade e os movimentos sociais", afirmou a professora que se coloca como uma alternativa. Ela ressalta: "Não é uma decisão de caráter pessoal, sendo tomada após discussões com vários(as) militantes deste partido e reflete também meu compromisso com o PT e sua construção".