Pedido à Secretaria de Economia

Essas demandas vem sendo defendidas no DF por várias entidades do setor produtivo, como a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), a Fecomércio e o Sebrae. E foram reforçadas nas palavras do superintendente regional do Sebrae, Valdir Oliveira, ao secretário de Economia, André Clemente, durante o evento Correio Talks, que debateu na semana passada o futuro do desenvolvimento econômico do DF. "Não se pode tratar os pequenos da mesma forma que os grandes. Os micro e pequenos empresários precisam de fôlego para superar essa crise", frisou. Clemente ficou de avaliar as propostas apresentadas.