GDF vai aplicar dose de reforço para maiores de 18 anos, afirma Ibaneis

SS Samara Schwingel

(crédito: Minervino Júnior/CB)

O Governo do Distrito Federal (GDF) vai seguir a determinação do Ministério da Saúde sobre a aplicação da dose de reforço para as pessoas maiores de 18 anos. A decisão da pasta federal foi divulgada na manhã desta terça-feira (16/11).

Ao Correio, o governador Ibaneis Rocha (MDB) confirmou a decisão. “Vamos seguir o Ministério da Saúde”, disse. Em nota, a Secretaria de Saúde do DF informou que aguarda o recebimento de uma nota técnica para iniciar a aplicação. “Dessa forma, a pasta aguarda o recebimento de um ofício com diretrizes e orientações do órgão federal para iniciar a aplicação da dose de reforço na população com 18 anos ou mais que tomou a segunda dose ou dose única há pelo menos 5 meses”, diz a nota disparada à imprensa.

“A Secretaria informará com antecedência a data de início da nova estratégia de vacinação para dose de reforço”, completa o texto.

Ministério

O Ministério da Saúde anunciou, nesta terça-feira (16/11), a ampliação da aplicação da dose de reforço da vacina contra a covid-19 para toda população adulta brasileira. A nova orientação é de que pessoas com 18 anos ou mais procurem um posto de saúde para tomar a dose adicional cinco meses após a aplicação da segunda dosedo imunizante contra a covid-19. Anteriormente, o reforço era recomendado apenas para idosos com mais de 60 anos, pessoas imunossuprimidas e profissionais de saúde.