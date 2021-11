Terceiro Salão do Vinho Italiano em Brasília

CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo Pessoal)

Na quarta-feira (10), a Embaixada da Itália ficou iluminada para receber os convidados para o Vini d'Italia, o Terceiro Salão de Vinho Italiano em Brasília.

Recepcionando os convidados no salão Nervi, o embaixador Francesco Azzarello ressaltou a importância de estreitar, ainda mais, as relações de amizade entre o Brasil e a Itália. Estava visivelmente feliz e seguro do quanto o evento foi preparado com requinte, quando os convidados tiveram oportunidade de conhecer os rótulos italianos e brasileiros, distribuídos em estandes colocados em volta do salão.

Todos recebiam instruções e informações sobre cada rótulo, procedência, tipo de uva, região da vinícola e muito mais que satisfizesse a curiosidade sobre o assunto.

A curadoria foi de Sueli Maestri, que contou com 12 das maiores importadoras, representantes do mercado de vinhos e 157 rótulos de altíssima qualidade.

O violinista Bruno Arsky e o saxofonista Jonas Campelo cuidaram do background musical. O menu tipicamente italiano foi comandado pela chef Kezia Pimentel, que é filiada à Federação de Chefs Italianos (FIC).

Focaccias e pães de farinha italiana, antepastos, queijos da Serra da Canastra e azeites especiais, além de Gelatto Gula Gelada e Café Illy fizeram do evento uma noite deliciosa.