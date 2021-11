GDF aguarda doses para iniciar reforço

AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

Os brasilienses maiores de 18 anos vão receber o reforço das vacinas contra a covid-19. Em alinhamento ao Ministério da Saúde, o Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou, ontem, a aplicação para população adulta do DF imunizada há, pelo menos, cinco meses. No entanto, não há data para o início. "Ainda não nos informaram da entrega de doses", destacou o governador Ibaneis Rocha (MDB).

O esquema vai seguir a ordem de aplicação das vacinas já determinada pela campanha nacional, com, liberação de novos públicos por faixas etárias. Em nota oficial, a Secretaria de Saúde explicou que "aguarda o recebimento de um ofício com diretrizes e orientações do órgão federal". Por ora,apenas idosos acima de 60 anos, profissionais da saúde e pacientes imunossuprimidos graves podem receber a terceira dose

A média móvel de casos e óbitos no DF está estável. O resultado de ontem, 167,25, foi 0,45% inferior ao de 14 dias atrás. A mediana de mortes está em 10,25, 13,9% menor do que o registrado há duas últimas semanas. A taxa de infecção da covid-19 está em 0,7 no Distrito Federal: cada 100 pessoas contaminadas podem transmitir o vírus para outras 70. A Secretaria de Saúde confirmou 12 mortes e 254 casos da doença ontem. Com as atualizações, o total de infecções é de 516.724 e de óbitos, 10.969.

XX brasilienses receberam a primeira dose (D1) das vacinas contra a covid-19 ontem e outros XXX foram vacinados com a segunda aplicação (D2). Em relação à terceira dose (D3), XXX unidades de reforço foram aplicadas ontem. XXX pacientes foram imunizados com a vacina de dose única (DU). No total, o Distrito Federal tem XXXX cidadãos imunizados com a D1, o que representa XX% da população distrital. XXXX receberam a D2 e a DU, portanto estão com o ciclo vacinal completo, número que significa XX% dos habitantes da capital federal. A D3 foi aplicada em XXX pessoas — XX% dos moradores do DF.