CB Correio Braziliense

Temas que bombam na eleição da OAB neste ano: a polarização entre dois grupos que se alternam no poder, a participação de mulheres em paridade com os homens, as cotas raciais na chapa, o preço da anuidade, a defesa das prerrogativas dos advogados, o funcionamento do sistema de Justiça durante a pandemia, a primeira votação on-line da história, o respeito às subseções e a relação com o governo Ibaneis Rocha.