Educação zera fila de concursos

PM Pedro Marra

Com a nomeação de 337 professores em cadastro reserva do concurso público, a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE-DF) "zerou o banco". A fala foi da titular da pasta, Hélvia Paranaguá, ontem, em cerimônia no Salão Branco do Palácio do Buriti. Na ocasião, Ibaneis Rocha assinou o decreto com os selecionados, que vão trabalhar na carreira de magistério. A posse deve ocorrer na segunda quinzena de dezembro.

Com os novos profissionais, a SEE-DF chegou à marca de 3.337 servidores da educação nomeados pela atual gestão em menos de três anos. Hélvia Paranaguá destacou que o objetivo é melhorar, cada vez mais, o ensino público na capital do país. "Os 337 estão em curso de formação continuada para entender como funciona a rede, o que nós queremos é transformá-los em profissionais de excelência, que já tiveram formação inicial e terão formação continuada na Secretaria de Educação", explicou a secretária.

Dentre os nomeados, 314 terão carga horária de 40 horas e vão dar aulas para os anos iniciais do ensino fundamental. Outros 23 terão jornada de 20 horas e vão lecionar em cursos técnicos.