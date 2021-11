CB Correio Braziliense

Parceria da Fibra, do GDF e da Câmara Legislativa com o Sesi nacional vai viabilizar a revitalização do prédio do antigo Touring. Foi aprovada uma lei local que permitirá uma nova destinação de uso para o espaço. Ele vai abrigar um museu tecnológico dentro do projeto

SesiLab. O investimento será de cerca de R$ 160 milhões pela CNI. A inauguração

está prevista para o próximo aniversário de Brasília, em abril de 2022.