Encontro Gastrô reconhece os melhores do DF

DD Darcianne Diogo

(crédito: Bruno Pimentel/Esp. Encontro Brasília)

Grandes nomes da gastronomia local estiveram, ontem, no hotel Brasília Palace para acompanhar a nona edição do prêmio Encontro Gastrô, que reconhece os destaques do ramo no Distrito Federal. Os participantes concorreram em 34 categorias, divididas entre quatro grupos: diversão; lanches e guloseimas; restaurantes; e profissionais.

Os prêmios para os empreendimentos e empresários do setor incluem os melhores nos segmentos: bar, carta de drinques, cafeteria, padaria, bufê de festa, gelateria, confeitaria e salgados, cozinha brasileira, cozinha do mundo, árabe, feijoada, pizzaria, carne ou parrilla, cozinha variada, italiano e carta de vinhos. A novidade desta edição foi o retorno da categoria restaurante de hotel.

Entre os prêmios mais esperados estavam os das revelações no ramo, além dos troféus para melhor chef, restaurante e sommelier de Brasília. Cada categoria teve três finalistas.

Lançamento

Além do reconhecimento aos profissionais, a festa contou com o lançamento da revista Encontro Gastrô — O melhor de Brasília 2021. A edição apresentará os perfis dos premiados e contará com uma homenagem ao empresário Gilberto Avelar, da vinícola Del Maipo, que morreu em janeiro, e era nome conhecido no setor enogastronômico da capital federal.

Para Guilherme Augusto Machado, vice-presidente executivo do Correio e diretor executivo do grupo Diários Associados — do qual faz parte a revista Encontro —,"o registro dos notáveis na gastronomia se tornou tradição em Brasília", sendo uma forma de premiar os restaurantes e empreendimentos de maior sucesso no último ano. Tradicionalmente, a celebração reuniria 1,2 mil convidados. No entanto, com a pandemia, o evento ficou restrito a 300 participantes.