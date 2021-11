Novas medidas após o dia D

RM Rafaela Martins

(crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

Durante inauguração da Rota de Segurança, no Setor de Inflamáveis, na região do Setor de Indústria e Abastecimento, ontem, o governador Ibaneis Rocha (MDB) falou sobre a expectativa do Dia D — mutirão de vacinação contra covid-19. "Esperamos aplicar em torno de 200 mil doses no sábado, para que a gente reduza esse abismo que ainda existe e para poder avançar nas liberações que estão sendo feitas para proteger a população", destacou o chefe do Executivo local.

O governador disse que aguarda o aval do governo Federal para ampliar a aplicação do reforço para outras faixas etárias. "Para o Dia D, nos preparamos para quem está precisando da segunda dose (D2), ou aqueles que ainda, por algum motivo, não se vacinaram com a primeira dose (D1). Aguardamos novas remessas", explicou Ibaneis.

O governador adiantou que vai estudar a liberação de outras medidas sanitárias após o Dia D. "Temos que ter segurança para fazer a flexibilização. Por enquanto, tudo o que nós fizemos, somente foi feito com toda segurança e a gente percebe que não tem tido nenhum tipo de aumento no número de casos. Temos dado passos com muita segurança para garantir a saúde da população", acrescentou.

Com os 12 óbitos notificados pela Secretaria de Saúde (SES), ontem, o DF alcançou 10.981 mortes por complicações da covid-19. Com mais 173 casos, o total de infectados é de 516 mil. A taxa de transmissão ficou em 0,7 — cada 100 pessoas infectadas podem passar o novo coronavírus para outras 70. A média móvel de casos está em 175,75, 11,2% maior do que há 14 dias. No mesmo período de comparação, a mediana de mortes ficou em 10,75, alta em mais de 23%.

Ontem, a Secretaria de Saúde aplicou a primeira dose em 1.729 pessoas, outras 16.434 completaram o ciclo vacinal, e 4.560 receberam o reforço. Assim, o DF está com 88,06% do público-alvo (2.578.420) com, ao menos, uma dose dos imunizantes, o que corresponde a 2.270.492 habitantes da capital do país. Quem finalizou o ciclo representa 72,23% dos moradores do DF com 12 anos ou mais, ou seja 1.862,389. A terceira dose contemplou 177.411 moradores.

Obra concluída

A construção da via de ligação do Setor de Inflamáveis, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), com a marginal da Estrada Parque Taguatinga Guará (EPTG) chegou ao fim, são quatro quilômetros de pista e ciclovia na região. Três mil famílias devem ser beneficiadas.

A obra começou em outubro de 2019, a partir de um convênio firmado entre a Secretaria de Obras e Infraestrutura e a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), com repasse de R$ 10,2 milhões para a execução. No local, foram construídas duas saídas do setor para casos de emergência. Em continuidade às vias IN-1 e IN-2, a construção seguiu paralelamente à via férrea até o Conjunto Lúcio Costa, onde se incorporou à marginal da EPTG.