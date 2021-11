Educação para todas as idades

AI Ana Isabel Mansur

Qual é a missão do Senac e quais serviços ele oferece?

O Senac faz parte do Sistema S, estamos vinculados ao comércio, temos 27 sindicatos em nossa base. Esse sistema começa com nossos empresários, que contribuem 1% com o Senac-DF para os cursos profissionalizantes, de graduação e pós-graduação. Temos a missão de transformar vidas. O Senac tem responsabilidade com a educação, e o Sesc (Serviço Social do Comércio, também parte do Sistema S) com lazer, cultura, serviços, saúde e educação infantil.

Muita gente confunde e acha que Senac e Sesc são entidades públicas. Os recursos que sustentam o sistema vem de uma participação do empresariado.

Isso, são serviços mantidos totalmente com verba privada, com administração e legislação próprios. Começa com a responsabilidade dos empresários, que não deve ser só empreender. No Brasil, ela é muito maior e vem com a questão social e de cuidar do comerciário. Podemos perceber a importância que isso tem na vida das pessoas. O serviço odontológico do Sesc é o maior plano de odontologia do Brasil. A partir do momento que formamos mão de obra e colocamos dentro das empresas, o empresário tem tranquilidade e oferta serviços para o comerciário, o que ajuda o empresário a completar o ciclo, tanto da formação quanto do bem-estar e do lazer.

Quais cursos profissionalizantes, técnicos e de graduação

o Senac oferece?

Temos cursos profissionalizantes, com menor carga horária, por exemplo, de garçom, padeiro, confeiteiro, designer de sobrancelhas, para aprender a profissão de maneira pontual. Os cursos técnicos, com carga horária maior, são legislados de acordo com o Ministério da Educação. E temos cursos de graduação na Faculdade de Tecnologia e Inovação, com 14 anos de funcionamento, na 913 Sul, que passou por reformas neste ano, e chegamos à pós-graduação também. Procuramos atender com gratuidade, mas o restante das formações têm valores diferenciados para quem, de fato, precisa. Neste ano, lançamos cursos de graduação a R$ 99,99 e de pós-graduação a R$ 200. São acessíveis a toda a população.

Como as pessoas podem

se matricular e ter acesso

aos cursos?

Os editais dos nossos cursos de gratuidade são lançados periodicamente, então é preciso ficar atento ao portal do Senac. Para se cadastrar, tem de comprovar renda mínima entre dois e três salários-mínimos. Para os cursos profissionalizantes, basta ir a uma das unidades ou usar o próprio site, a cada três meses lançamos os cursos, por unidade. As graduações se estabelecem de acordo com o calendário do Ministério da Educação. Vamos lançar, agora, o vestibular, depois, entre a primeira e a segunda semana de fevereiro, as aulas começam. Nesta semana, vamos lançar campanha sobre os cursos de pós-graduação. Nossas unidades todas já estão reabertas, e a faculdade ainda não retornou com as aulas presenciais, as atividades estão todas on-line. O restante dos locais está funcionando presencialmente.

Como é a conexão entre o Senac formando novos

profissionais e as contratações?

Em alguns cursos, as pessoas saem empregadas. Na área de gastronomia, com a reabertura segura dos restaurantes, vemos que todos estão à procura dessa mão de obra, e a maioria dos alunos sai empregada. Temos um banco de oportunidades, no qual colocamos os currículos dos formandos e enviamos para nossa base empresarial. Queremos crescer e desenvolver a área de serviços, principalmente, aqui em Brasília.

Existe algum limite de

idade para participar

de algum dos cursos?

Nossos cursos começam com formação de menores aprendizes, a partir de 14 anos. Hoje (ontem), inclusive, fizemos aula inaugural, com a primeira turma especializada para o setor de farmácias. Fazendo a ponte com os empresários, temos visto o quanto é necessário que a mão de obra comece especializada, para se desenvolver melhor na profissão. Estamos fazendo, para o próximo ano, um curso especial para maiores de 60 anos. É um projeto novo e inovador no Senac-DF, para estimular as pessoas a se descobrirem, em novas oportunidades, e termos novos laboratórios e novas didáticas.