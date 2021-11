» Destaques

CB Correio Braziliense

Janelas Abertas

» O evento vai ocorrer em 20 de novembro, das 8h às 12h, presencialmente, no setor de Grandes Áreas Sul 614. O início terá yoga e alongamento, depois, os participantes irão se deslocar para o parque ao lado para realizar a corrida. O evento contará com estações de comidas e será organizado em grupos para evitar aglomerações. Os realizadores convidam as famílias a apoiar o programa de bolsas, comprando a camisa personalizada da corrida e itens como ecobags e bonés em parceria com a Dimona. Todo o lucro será revertido em doações para o Janelas Abertas e bolsas de estudos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo aplicativo Sympla.

Exposição de arte

» A Exposição Sinta-se reúne obras de arte no novo espaço artístico de Brasília, o Underground Coworking. A mostra conta com a presença de quadros e obras de três artistas nacionais de três estados distintos. Ficando em cartaz até janeiro de 2022, a exposição abre as portas na segunda-feira. De segunda à sexta-feira, das 8h às 19h. Aos sábados, das 8h às 12h. A entrada é gratuita e não é recomendada para

menores de 12 anos. O espaço Underground Coworking está localizado na 708/9 Norte.