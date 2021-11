PISTA DE SKATE II

CB Correio Braziliense

O morador Felipe Grimello, 28 anos, morador do Guará, queixa-se sobre a qualidade da pista de skate perto do Ginásio do Cave, no Guará 2. "O espaço, hoje em dia, está precário e abandonado pelo poder público. A Secretaria de Esportes colaborou com alguns materiais ano passado, dizendo que iria gerir o local. Desde então, pouca coisa foi feita", disse.



» Em resposta, a Administração Regional do Guará explicou que a manutenção da pista de skate é feita periodicamente pelo órgão. A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) ressaltou que o Complexo Administrativo Vivencial e Esportivo (Cave) e as áreas de esporte e lazer foram designadas — inclui o ginásio de esportes e a pista de skate — para Parceria Público-Privada (PPP) e aguardam a conclusão da análise do projeto do Tribunal de Contas do DF (TCDF) para início de licitação pela pasta de esporte e lazer.