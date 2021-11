CB Correio Braziliense

O Senado deve apreciar a PEC dos Precatórios até o fim de novembro. Dois senadores da bancada do DF já se manifestaram sobre a proposta que prevê o fim do teto dos gastos públicos para destinar recursos ao programa Auxílio Brasil. Leila Barros (Cidadania — foto) e José Antônio Reguffe (Podemos) são contra. "A PEC dos Precatórios é a constitucionalização do calote e uma ferramenta com objetivos eleitoreiros", acredita Leila.