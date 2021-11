CB Correio Braziliense

O senador Izalci Lucas (PSDB) não fechou questão. Ele convocou uma audiência pública no Senado para debater a PEC dos Precatórios, com a participação de integrantes do Ministério da Economia e consultores do Senado. "Para aprovar no Senado, serão necessários muito ajustes. Vamos trabalhar por isso", afirma.