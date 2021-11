CB Correio Braziliense

O Tribunal de Justiça do DF passa a contar com um novo desembargador na próxima semana. O juiz de Direito substituto Arquibaldo Carneiro Portela toma posse em 26 de novembro. Ele foi eleito pelo Pleno com base no critério da antiguidade para ocupar a vaga do desembargador João Timóteo de Oliveira. Como juiz, atuou na 4ª Vara de Entorpecentes do DF. A posse será transmitida on-line.