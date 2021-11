Candidatos a ministros do STJ

CB Correio Braziliense

O STJ recebeu dos cinco TRFs as listas dos desembargadores interessados em concorrer às vagas abertas com a aposentadoria dos ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Nefi Cordeiro. Agora começa a campanha entre os ministros. São 16 candidatos. Em 23 de fevereiro, em sessão presencial, o Pleno do STJ realizará a eleição para a escolha dos nomes dos desembargadores federais que irão compor a lista a ser encaminhada ao presidente Jair Bolsonaro.

No páreo para as duas vagas no STJ: Desembargadores Carlos Augusto Pires Brandão, Daniele Maranhão Costa, Marcos Augusto de Sousa, Mônica Sifuentes, Néviton Guedes, Ney Bello, Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, Messod Azulay Neto, Paulo Sérgio Domingues, Fernando Quadros da Silva, João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen, Victor Luiz dos Santos Laus, Vivian Josete Pantaleão Caminha, Cid Marconi Gurgel de Souza e Rogério de Meneses Fialho Moreira.