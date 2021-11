Saiba como estará o tempo na hora do eclipse lunar

JE Júlia Euletério

(crédito: LEON LORD)

Os apaixonados por astronomia e pelo céu de Brasília poderão acompanhar o maior eclipse lunar dos últimos 580 anos. Para não perder o evento, os admiradores devem colocar os despertadores para tocar às 3h da manhã. Com mais de duas horas de duração, o eclipse será visto na madrugada desta sexta-feira (19/11), entre 3h15 e 5h30 no Distrito Federal. O eclipse lunar ocorre quando a Lua passa pela sombra projetada pela Terra, em alinhamento com o Sol. Isso só é possível em períodos de Lua cheia.



Porém, os brasilienses podem não conferir muito bem o evento histórico desta madrugada. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo para a hora do eclipse lunar é de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuvas.

Avaliando esse cenário, o astrônomo Marcelo Domingues prevê dificuldades para ver o eclipse no DF. “Se o tempo estiver muito fechado, provavelmente vai ser quase impossível ver aqui”, ressalta. Para não perder o evento, Marcelo recomenda procurar as transmissões ao vivo em canais no YouTube e em páginas de astronomia.



Caso a condição do tempo melhore para assistir ao espetáculo, o astrônomo indica que é preciso procurar um lugar aberto com vista para o horizonte. No entanto, o telespectador deve se atentar à direção. O especialista avisa que o sentido correto é o Oeste, sendo assim o campo de visão deve estar livre para acompanhar o eclipse lunar. Importante destacar que o sentido Oeste é o ponto oposto ao local onde nasce o Sol.



Dicas



-Procurar um lugar aberto com vista para o horizonte

-Olhar no sentido Oeste (é o oposto a direção onde o Sol nasce)

-Encontrar um local com céu limpo