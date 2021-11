Tudo pronto para o Dia D

SS Samara Schwingel

Com a proximidade do Dia D de vacinação contra a covid-19, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal definiu que vai deslocar equipes de imunização para 14 pontos volantes de atendimento. Marcado para amanhã, das 9h às 17h, o mutirão visa levar as vacinas para pessoas que, por algum motivo, ainda não iniciaram o ciclo vacinal — público estimado em 200 mil pessoas. Além disso, ontem, o governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou ampliação da dose de reforço para pessoas de 57 anos ou mais e declarou que, com o avanço desta etapa, espera desobrigar o uso de máscaras em locais fechados "em breve".

Em coletiva realizada ontem, o secretário de Vigilância à Saúde do DF, Divino Valero, explicou que o intuito do Dia D é aumentar a atual cobertura vacinal. Por isso, as equipes vão se deslocar para feiras e igrejas, das 9h às 17h, e o público-alvo das unidades volantes será composto por pessoas com mais de 18 anos que procuram a primeira dose. A vacina aplicada será a CoronaVac. "Os adolescentes e pessoas que buscam segunda ou terceira dose serão direcionadas para as unidades de saúde que estarão abertas no dia", explicou. Segundo ele, a Secretaria de Saúde pensa em organizar outros mutirões ao longo dos próximos meses. "Vamos ver os resultados deste", completou.

Sobre a terceira dose, Divino esclareceu que o novo intervalo de cinco meses, estabelecido nesta semana pelo Ministério da Saúde, só vai valer no DF a partir de segunda-feira — mesma data em que terá início a aplicação do reforço em pessoas de 57 anos ou mais e que tenham, então, pelo menos cinco meses de segunda dose. "Então, pessoas de 60 anos ou mais e profissionais de saúde que têm cinco meses de intervalo devem esperar até segunda-feira para procurar os postos", disse.

Sobre a ampliação da dose de reforço para as pessoas de 57 anos ou mais, também a partir de segunda, Divino afirmou que o DF incluiu o público por "conta própria", pois não recebeu nova remessa de imunizantes do governo federal. "Estimamos esse público em 88 mil pessoas e temos doses de Pfizer (preferencial para a terceira dose) na Rede de Frio", disse. Para futuras ampliações, Divino reforçou que o GDF aguarda novas doses do Ministério da Saúde.

Uso de máscaras

Antes de anunciar a ampliação do reforço, o governador do DF, Ibaneis Rocha, esteve no Riacho Fundo 2 para inaugurar uma unidade de pronto-atendimento (UPA) na região. Na ocasião, o chefe do Executivo local voltou a falar sobre desobrigar o uso de máscaras em locais fechados. "Precisamos aumentar o nível de vacinação. A gente espera que essas doses (de reforço) cheguem para a gente avançar e liberar, em breve, o uso da máscara também em ambientes fechados. Estou muito confiante", afirmou.

Durante a coletiva de ontem, o secretário de Saúde do DF, Manoel Pafiadache, afirmou que a desobrigação é uma projeção e depende do andamento da pandemia. Ele, porém, não descartou a ideia de abandonar o uso obrigatório. Entre quarta-feira e ontem, a pasta registrou 120 casos e sete mortes por covid-19. O total chegou a 517.017 notificações e 10.988 óbitos desde o início da pandemia. A taxa de transmissão está em 0,71, o que indica recuo da crise sanitária, pois mostra que um grupo de 100 pessoas infectam outras 71.

Atendimento do mutirão

Público-alvo: pessoas de 18 anos ou mais que não tenham tomado a primeira dose

Horário: 9h às 17h

Data: Amanhã

Pontos:

» Feira de Ceilândia

» Feira de Brazlândia

» Igreja no Sol Nascente (CH 117 conjunto D lote 05)

» Administração de Arniqueira

» Feira dos Goianos (Taguatinga)

» Feira Permanente de

Samambaia (QR 202)

» Feira do Guará

» Feira do Núcleo Bandeirante

» Feira dos Importados

» Rodoviária do Plano Piloto

» Administração Regional de

São Sebastião (das 9h às 13h)

» Estacionamento da Administração

Rural de Planaltina

» Feira Permanente do Gama

» Galpão Cultural de Santa Maria