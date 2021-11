DF disputa para sediar feira

EH Edis Henrique Peres

O Governo do Distrito Federal (GDF) recebe hoje e no fim de semana os organizadores da maior feira de tecnologia do mundo. A capital do país disputa, com Rio de Janeiro e Porto Alegre, para sediar a Web Summit em 2023. O objetivo é que a realização do evento coloque Brasília na rota internacional de desenvolvimento científico e tecnológico. De acordo com o secretário de Ciência e Tecnologia, Gilvan Máximo, a visita será realizada para conferir a infraestrutura disponível para a feira.

"Um dos requisitos para sediar o evento é ter um espaço de 50 mil m² coberto. No DF, temos o Pavilhão do Parque da Cidade, e caso sejamos escolhidos, ele precisará passar por uma reforma. Outros pontos que eles analisam são a segurança e a rede de hotelaria. O CEO também quer sentir como funcionam nossas startups", explica.

Gilvan foi o entrevistado de ontem, pela jornalista Denise Rothenburg, do CB. Poder — uma parceria do Correio com a TV Brasília. O secretário detalha que um dos responsáveis pelo evento confessou a Ibaneis que é apaixonado por Brasília. "Ele disse que quer vir aqui sentir a energia do povo. Quando o Ibaneis conversou com ele em Portugal, o organizador contou que fez faculdade de geografia e estudou a arquitetura de Brasília. Embora não conheça pessoalmente a cidade, é encantado por ela", conta Gilvan.

A Web Summit também garante movimentação econômica. "Só para se ter ideia, durante os quatro dias de evento, em Lisboa, a cidade arrecadou 300 milhões de euros no setor de bares, restaurantes e hotéis", detalha.