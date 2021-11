Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino

CB Correio Braziliense

A data celebrada hoje será marcada por uma solenidade especial na Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, deputado Arthur Lira, convidou diversas lideranças femininas do setor empresarial em Brasília para o evento, nesta manhã. A intenção é encorajar o público feminino a liderar seus próprios negócios e a relembrar as conquistas obtidas ao longo das últimas décadas. A sessão especial foi requerida pelas deputadas Adriana Ventura e Paula Belmonte.

As três Sandras

Aqui no DF temos muitos exemplos femininos de sucesso com histórias de superação e luta para se firmar no mercado de trabalho. E três Sandras se destacam. |Além do nome, têm em comum uma trajetória inspiradora. Venceram o desafio de conciliar maternidade, demandas domésticas e atividade profissional.

Sandra Maria Rodrigues, fundou há 26 anos a Mundial Atacadista e Distribuidora. Com longa experiência em vendas, a empresária conta hoje com duas unidades, uma no Distrito Federal e outra em Goiânia (GO). A empresa possui 25 fornecedores, como Tramontina, Gerdau e Lorenzetti, em oferta de produtos desde agropecuários até automotivos. Em 2019, ganhou o prêmio destaque empresarial da Fecomércio DF.

Mais da metade da idade de Sandra Campos (47) foi dedicada à Empresa Brasileira de Montagem (Emsa), grupo de construção com forte atuação no Brasil e no exterior. São 27 anos como diretora-executiva e 16 como administradora de um dos principais cartões-postais de Brasília, o Pontão do Lago Sul. "Acredito que temos que vencer barreiras todos os dias, mas apesar dos percalços e desafios é gratificante.", afirma a executiva.

Biomédica e empresária, Sandra Costa é co-fundadora de um dos maiores grupos de medicina diagnóstica do país, o Sabin. Ela, que já foi apontada como uma das mulheres mais influentes do Brasil pela revista Forbes, explica o segredo do sucesso: buscar o que é mais moderno em tecnologia sem abrir mão de uma relação humanizada com os clientes e colaboradores. ´´Perseguimos um sonho, com muita dedicação e força principalmente para enfrentar tantos desafios´´, conta ela.













Pele negra bem cuidada

O dermatologista André Moreira, formado pela UFG, viu na própria cor uma motivação para se destacar no seu segmento profissional. Com especializações na Universidade de Graz, Áustria, e na Universidade de Saint Louis, nos Estados Unidos, ele se dedica a cuidar e tratar de peles pretas. Ele tem ampla atuação dentro da sua área clínica, também atende pacientes com pele clara, mas decidiu dar uma atenção especial às peles mais escuras. Segundo ele, elas demandam cuidados específicos. Moreira alerta que não se pode dispensar o protetor solar.





Confiança

“Como dermatologista estudioso da pele preta, eu transmito confiança a meus pacientes. Destaco ainda a necessidade do uso correto do protetor solar, porque, sim, podemos ter câncer de pele e o protetor ajuda a reduzir este risco, além de evitar e amenizar doenças comuns da nossa pele causadas pela radiação solar, como o melasma (manchas na região central do rosto)”, afirma o médico, membro da Skin of Color Society (sociedade estadunidense que promove o reconhecimento e excelência na dermatologia focada na pele preta).

Maior grupo de revendas Toyota no DF

Com atuação em quase todo o Brasil, nas áreas de revenda de veículos, logística e transporte de passageiros, o Grupo Águia Branca está agora fincando bases em Brasília. A Divisão de Veículos, liderada por Riguel Chieppe, adquiriu três revendas de veículos Toyota da marca Kyoto – duas em Brasília e uma Taguatinga --, que pertenciam ao Grupo Canopus.

Mercado estratégico

Renan Chieppe, presidente do Grupo Águia Branca, destaca a importância do mercado de Brasília: “Em meio a pandemia, optamos por buscar oportunidades. Analisamos cenários e definimos por apostar no crescimento. O Distrito Federal é competitivo e muito importante para os nossos planos”. Com 75 anos, o Grupo Águia Branca conta com 15 mil funcionários no país.

Expansão da rede Multiplan

A Multiplan, dona do ParkShopping e de outros 19 empreendimentos no país, inaugurou ontem no Rio de Janeiro, o Park Jacarepaguá. O investimento foi de mais de R$1 bilhão no novo complexo comercial, que agora é o mais moderno do grupo. O evento teve a presença de autoridades, além do CEO da Multiplan, José Isaac Peres. Os brasilienses, que têm o Rio na rota de trabalho ou de turismo, poderão conhecer o shopping que abre as portas ao público hoje. O empreendimento conta com 230 lojas, além de diversas opções gastronômicas.

Saúde nutricional

Amanhã acontece a 3ª edição do Quality Nutrition.Entre os temas, prevenção de doenças e qualidade de vida. Entre os participantes, o chefe do departamento médico do Flamengo, Marcio Tannure; o especialista em Nutrição Ortomolecular Nutrigenômica e Metabolismo, Rafael Félix e o titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Guilherme Renke (foto).Organizado pela farmácia de manipulação Quality, será na modalidade híbrida. As inscrições pelo site: nutrition.qualitymanipulacao.com.br. Será das 7h às 20h, direto do Teatro da UNIP.