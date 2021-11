Pele negra bem cuidada

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação )

O dermatologista André Moreira, 32, formado pela UFG, viu na própria cor uma motivação para se destacar no seu segmento profissional. Com especializações na Universidade de Graz, Áustria, e na Universidade de Saint Louis, nos Estados Unidos, ele se dedica a cuidar e tratar de peles pretas. Ele tem ampla atuação dentro da sua área clínica, também atende pacientes com pele clara, mas decidiu dar uma atenção especial às peles mais escuras. Segundo ele, elas demandam cuidados específicos.

Confiança

"Como dermatologista estudioso da pele preta, eu transmito confiança a meus pacientes. Destaco ainda a necessidade do uso correto do protetor solar, porque, sim, podemos ter câncer de pele e o protetor ajuda a reduzir este risco, além de evitar e amenizar doenças comuns da nossa pele causadas pela radiação solar, como o melasma (manchas na região central do rosto)", afirma o médico, membro da Skin of Color Society (sociedade estadunidense que promove o reconhecimento e excelência na dermatologia focada na pele preta).