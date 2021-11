O néctar de Portugal

CB Correio Braziliense

Foi com enorme satisfação que o embaixador de Portugal, Luis Favo Ramos (foto), compartilhou o aumento de 10% na exportação de vinhos do Porto para o Brasil nos primeiros nove meses de 2021, em relação ao mesmo período do ano passado, durante a degustação de exemplares da bebida, realizada na última sexta-feira, como o Taylor's Bottled Vintage Port 2016 e o Porto Tawny 20 anos da vinícola Martha's. Não só o Porto, que é um dos mais famosos produtos da terrinha, a venda de vinhos lusos, em geral, cresceram mais de 30% este ano, o que torna Portugal o segundo maior exportador para o Brasil, depois do Chile.