Visita nobre

CB Correio Braziliense

O barão Philippe Nicolay Rotschild (D), 66 anos, nascido em uma das mais ricas dinastias europeias, que trocou a função de banqueiro pelo mundo do vinho, levou alguns rótulos de sua adega particular para degustar, ontem, no almoço com o chef italiano Rosario Tessier (E), que caprichou no menu. Cabrito à caçadora com polenta finalizado com pasta de tartufo negro, e pecorino romano foi o carro-chefe, servido depois do primeiro prato de pasta e fagioli à malfitana com feijão branco e frutos do mar. Dono da importadora Monvin, o barão, que, há 11 anos, mora em São Paulo, veio fazer contatos para colocar o vinho produzido por ele no mercado do Centro-Oeste, considerado " muito importante'' para o Grupo Rotschild. O chef recebeu, na terça-feira, o prêmio de melhor restaurante de Brasília para a Trattoria da Rosario pelo Guia Encontro Gastrô.