Jantar francês

O que acontece quando dois chefs franceses vão juntos para a cozinha? Pode apostar que o sabor sai redobrado. A prova será feita esta noite, no jantar que os chefs Serge Segura e Alex Desvignes protagonizarão no L´Amour du Pain, da 115 Sul, a partir das 19h. "Serviremos de entrada uma salada niçoise, seguida por um couscous marroquino como prato principal", descreve Alex, que usará no cuscuz carne de cordeiro, frango e legumes variados com a smola de trigo (foto), que "vai bem molhadinha, com caldo de legumes especial". De sobremesa, o confeiteiro Serge prepara uma trilogia de tortas: mirtilo, limão e caramelo. Sai por R$ 190. Pode levar o seu vinho que a casa cobra R$ 25 na rolha. Reservas podem ser feitas pelo telefone (61) 9 8127-3570, com o chef Alex.