Os donos do vinho

Muito mais que loja especializada, a Rota do Vinho, da 410 Sul, é um lugar ideal para você escolher, ouvir sugestões, degustar rótulos novos ou conhecidos e saborear comidinhas muito bem feitas, que harmonizam plenamente com os goles elegidos. Isto, porque Mariana e Marquinhos Rachelle (foto) emprestam a alma ao lugar.

Como fazem nos últimos nove anos, o casal vai comandar a tradicional Wine Friday que, este ano, se chamará Wine Fair e será realizada no Iate Clube, na próxima quinta-feira, com a participação de mais de 200 rótulos de cerca de 13 países para degustação entre espumantes, brancos, rosés, tintos, vinhos de sobremesa e fortificados. Os participantes terão a oportunidade de conhecer vinhos orgânicos, biodinâmicos e veganos, além de outras tendências do mundo vitivinícola. O salão abre as portas para profissionais, das 15h às 18h30, e para o público em geral, das 18h às 22h. Queijos, frios, antepastos e pratinhos, como risoto e pasta, fazem parte da mesa, cujo ingresso sai por R$ 200, no dia do evento, ou R$ 170, para compra antecipada na plataforma Sympla.