Comida farta

Se é grande a expectativa do grupo, não é menor a do público que já conhece a casa de visitas às capitais do Nordeste. A analista jurídica Sara Maria está contando os dias para provar outra vez o pastel de camarão, que degustou em João Pessoa. "Os pratos são muito fartos e têm preços bons", comenta a brasiliense. Além do crustáceo, que dá nome à rede e comparece em diversas versões, há polvo, lagosta e peixes no cardápio desenvolvido pelo chef francês François Schmitt, que mora há 25 anos no Brasil. Destaque para os pratos brisa do mar (R$ 199), que serve três pessoas; e grelhados do chef (R$ 369), mix de camarão e lagosta também para três pessoas.

À frente da operação brasiliense está Eduardo Lira, que, por muitos anos, tocou a loja Camarão e Cia no Conjunto Nacional, e é ele quem vai comandar todas as etapas, como o Happy Hour Camarada, que se realiza todos os dias, inclusive nos fins de semana e nos feriados, das 17h às 20h, com chope, drinques e uísque (exceto a garrafa) pela metade do preço, além de petiscos com preços especiais.