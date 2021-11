Quem vem do mar

CB Correio Braziliense

Desta vez está certa a vinda do Camarão Camarada, grife pernambucana nascida na praia de Boa Viagem, em 2005, que, há 10 anos, estava de olho em fincar em Brasília a primeira unidade fora do Recife. Na ocasião, esta coluna noticiou as tratativas em curso que tinham como objetivo instalar a marca na sede da Agepol, Trecho 2 do Setor de Clubes Sul, onde havia acabado de fechar as portas um restaurante de comida mineira.

Com um investimento de R$ 9 milhões, está quase concluída no Shopping ID a obra do inovo restô que será a maior unidade da rede com uma área total de 2 mil metros quadrados — sendo 100m² exclusivo para crianças —, com espaço para eventos com duas salas menores reservadas e outras quatro que podem receber até 120 pessoas. "Brasília sempre esteve em nossos planos, pois tem um grande mercado consumidor e gente do Brasil circulando pela cidade. Estaremos em um shopping que é uma referência na boa gastronomia e a nossa expectativa é muito grande para essa nova atuação", destaca Sylvio Drummond (foto), CEO do Grupo Drumattos, a holding responsável pelo Camarão Camarada e pela rede de fast food Camarão e Cia. A previsão de abertura é 14 de dezembro.

A intenção dos proprietários é abrir a casa em meados de dezembro. Para tanto, buscam imprimir velocidade na finalização da obra, a cargo da Execut Engenharia, que vem sendo acompanhada por Drummond, um dos executivos. A ambientação é informal e rústica, porém elegante e decorada com motivos marítimos, presente em todas as lojas da grife, que deverá totalizar 16 unidades este ano, com Brasília e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Para 2022, há contratos fechados que permitirão chegar a 25 estabelecimentos no país, informa Sylvio.