PM e bombeiros em campanha

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do DF querem aumento. Associações que representam as corporações pediram uma audiência ao governador Ibaneis Rocha (MDB). Eles fizeram reuniões, ontem, para discutir uma estratégia. Em carta entregue ao Palácio do Buriti, o coronel reformado Mauro Manoel Brambilla registrou que o último reajuste das categorias ocorreu em 2013. No último ano do governo Agnelo, houve a concessão de auxílio-moradia para as categorias, mas, segundo Brambilla, não beneficiou a todos igualmente. Além disso, houve outras perdas. "A inflação, medida pelo IPCA, acumulada entre março de 2015 e outubro de 2021, chegou ao patamar de 36,21%, anulando o que foi concedido no mesmo período e aprofundando os problemas pelos quais os referidos profissionais e suas famílias têm passado", ressaltou.