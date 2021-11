CB Correio Braziliense

Não há, no TCDF, nenhum candidato com perfil que atenda aos critérios para o preenchimento da vaga — exclusiva da carreira de conselheiro substituto — ou seja, auditor. Assim, há dois caminhos: ou o tribunal aguarda o fim do concurso para auditor, que está em andamento, ou o governador, a quem cabe a indicação, escolhe um nome e enfrenta um embate judicial.