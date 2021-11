CB Correio Braziliense

Representantes de partidos de oposição tentam dar a largada para uma frente única no DF em 2022. A ideia é de difícil execução no primeiro turno. Mas pode ser uma estratégia para uma eventual polarização na reta final das eleições. Confirmaram presença presidentes das siglas: Rede, PV, PT, PSB, PDT, PCdoB, Cidadania, Psol e Solidariedade. Um almoço no restaurante Mangai sela o início do diálogo.