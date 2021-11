CB Correio Braziliense

Policias se despedem do cão Eddy que morreu nesta quinta-feira (18/11) - (crédito: Polícia Militar do DF)

Líder de apreensões de drogas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o cão Eddy, de quatro anos, morreu nesta quinta-feira (18/11). O animal, que fazia parte do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), sofreu complicações de uma torção gástrica e não resistiu.



Segundo a polícia, o cão da raça pastor belga era destaque no combate ao tráfico de drogas no DF. Os policias destacam que Eddy estava no “auge da sua vida profissional” com uma alta produtividade nos últimos dois anos. Nesse tempo de trabalho pela polícia, Eddy apreendeu mais de 300 quilos de drogas.



Cão Eddy, que morreu nesta quinta-feira (18/11), fazia parte do Batalhão de Policiamento com Cães (foto: Polícia Militar do DF)

Na corporação, há outros 48 cães. No entanto, o Major Reis do BPCães destaca a importância do Eddy para todos. “Ele fazia tanto a questão da apreensão de drogas como a proteção policial”, destaca o policial. “A gente sofre com a perda de um cão que foi tão bom. É como se fosse perder uma pessoa da família mesmo”, completa o Major acrescentando que os policiais sentiram muito a perda e choraram ao se despedirem do animal.





O cão chegou ainda filhote ao BPCães e, com menos de um ano de vida, ele começou a ser treinado como "recruta". Para o Cabo Salviano, responsável pelo animal, Eddy era como um filho. “Muito do que sou como profissional hoje aprendi nos treinamentos para torná-lo um policial", destaca o cabo saudoso com a perda. Os policiais do batalhão fizeram uma cerimônia de despedida.