Operação prende grupo que desviou R$400 mil de idosa no DF

RM Rafaela Martins

(crédito: Divulgação/PCDF)

Um grupo criminoso especializado em furto mediante fraude e lavagem de dinheiro foi preso, na manhã desta sexta-feira (19/11). De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), uma idosa caiu no golpe, após ter a conta bancária invadida, em julho deste ano. O grupo fez empréstimos e transferências para várias contas, tanto de empresas fictícias (que não funcionam na prática), quanto de pessoas físicas.

Até o momento, dez pessoas foram identificadas, e nove foram presas preventivamente, sendo cinco no Ceará, uma no Goiás e três no Rio de Janeiro. Segundo a corporação, os suspeitos utilizavam, ainda, máquinas de crédito e débito para distribuir o dinheiro subtraído das contas das vítimas. A operação, denominada Spider, contou com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) e do Ceará (PCCE). Ao longo da manhã, 12 mandados de busca e apreensão foram executados.

Segundo as investigações da PCDF, o grupo transferiu R$ 400 mil para contas das capitais cearense e fluminense, e em Planaltina de Goiás (GO). De acordo com o delegado e responsável da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Ordem Tributária e a Fraudes (Corf), Wisllei Salomão, a população deve ficar atenta. “As pessoas devem tomar muito cuidado ao receber qualquer comunicação de supostos bancos. Nunca devem repassar dados pessoais e senhas, bem como clicar em qualquer link”, diz.

Além disso, o delegado chama a atenção para a movimentação das contas. “As pessoas devem observar frequentemente a movimentação das contas e dos cartões de crédito para constatar, o mais rápido possível, qualquer tipo de irregularidade”, completa.