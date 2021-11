DD Darcianne Diogo

Penúltimo saidão do ano libera mais de 1,9 mil presos do DF nesta sexta-feira (19/11) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A.Press)

No penúltimo saidão do ano, a Justiça do Distrito Federal liberou, na manhã desta sexta-feira (19/11), mais de 1,9 mil detentos do regime semiaberto. São presos do Complexo Penitenciário da Papuda, da Penitenciária Feminina do DF (PFDF) e do Centro de Progressão Penitenciária (CPP).



Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF), são, no total, 1.994 presos. Desses, 991 são do CPP; 913 do Centro de Internamento e Reeducação (CIR); dois do Centro de Detenção Provisória 2 (CDP 2); e dois das Penitenciárias do Distrito Federal (PDF 1 e 2).

Oitenta e duas mulheres, duas transexuais e dois homens lotados na PFDF também foram beneficiados com a saidão. Os detentos deverão se apresentar nas respectivas unidades prisionais na terça-feira (23/11), sujeitos à penalidades em casos de ausência. Com base no calendário da Vara de Execuções Penais (VEP), o último saidão está marcado para uma data próxima ao Natal.

Imagens e vídeos feitos pelo repórter fotográfico Ed Alves, do Correio Braziliense, mostraram o desembarque de detentos da Papuda na Rodoviária do Plano Piloto. A chegada foi supervisionada pelos policiais penais. Segundo a Seape-DF, os presos liberados serão fiscalizados nesse período pela Polícia Penal.