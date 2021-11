Homem é preso por estuprar enteada de 8 anos

CB Correio Braziliense

Um homem foi preso por estuprar e praticar atos libidinosos com a enteada, de 8 anos. De acordo com informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o acusado, preso na última quinta-feira (18/11), acariciou os órgãos genitais da menina, enquanto a companheira estava em outro cômodo da casa.

De acordo com a PCDF, durantes os abusos, que ocorreram entre os dias 4 de junho de 2012 e 7 de abril de 2013, em Taguatinga Norte, ele utilizava uma faca para ameaçar mãe e filha de morte, caso a criança gritasse.

O acusado, segundo a PCDF, é foragido da Justiça e já havia sido condenado a 14 anos de prisão por um outro crime. Os agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) localizaram o criminoso em Mato Grosso.