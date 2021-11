Inovação em nome da saúde integral

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgaão/Dasa Diagnósticos)

Apesar do impacto da pandemia no cuidado com a saúde, o Exame Imagem e Laboratório não freou o compromisso com a expansão e a oferta de novos serviços para o Distrito Federal. Nos últimos dois anos, a marca, que faz parte da maior rede de saúde integrada do país — Dasa — aumentou o número de unidades e a oferta de vacinas, expandiu consideravelmente o atendimento domiciliar e digitalizou serviços. As mudanças facilitaram o acesso dos pacientes aos exames com segurança e visam atender à nova demanda por uma saúde integral.

"A pandemia, infelizmente, teve um impacto no cuidado da população com a saúde. Os dados da área de data analytics da Dasa mostram que houve redução significativa na busca por mamografias, por exemplo, de mais de 90%", conta o diretor regional da Dasa Diagnósticos no Centro-Oeste, Sylvio Canedo. "Nosso esforço, neste período, foi justamente para facilitar o acesso de forma segura à medicina diagnóstica, com melhorias no atendimento domiciliar e tornando grande parte do nosso atendimento mais acessível com a digitalização", continua.

Canedo lembra que a rede Dasa está presente no Distrito Federal por meio de três hospitais — Hospital Brasília, Hospital Brasília Unidade Águas Claras e Maternidade Brasília — e uma das maiores redes de diagnóstico do País, que é o Exame. "Temos estrutura para cuidar da qualidade de vida desde a gestação até a idade adulta, oferecendo pré-natal, maternidade, vacinas, exames, consultas, emergências, enfim... Acolhemos e cuidamos em qualquer momento da vida dos nossos pacientes", enfatiza.

Nos últimos dois anos, a frota de carros utilizada para o atendimento domiciliar da marca foi expandida em mais de cinco vezes. Minimizar a necessidade de deslocamento do paciente para realização de exames de análise clínica e vacinas colabora, ainda mais, para a proteção em tempos de pandemia, principalmente dos mais vulneráveis.

A digitalização foi a chave para aprimorar o serviço nas unidades: todos os exames podem ser agendados on-line e, em 2021, o laboratório conta, também, com a plataforma de saúde Nav e um sistema de check-in, com o qual o paciente pode ir diretamente para o local de atendimento. A organização colabora com o distanciamento social, reduz o número de pessoas no mesmo local e agiliza, em até 50%, o tempo de atendimento.

"Esse esforço nos traz um excelente nível de satisfação, tanto dos nossos clientes quanto dos médicos, e isso é algo que levamos fortemente em conta na hora de elaborar os próximos passos da companhia", diz Sylvio. "O cliente busca facilidade no acesso, busca uma unidade próxima a ele, quer que seu convênio seja aceito ou preços competitivos. Nós temos tudo isso, aceitamos todos os convênios e, com a abertura de mais quatro unidades até o final deste ano, estaremos presentes em quase 90% das regiões do Distrito Federal", detalha o diretor regional da Dasa.

A área de exames de imagem, como ultrassom e tomografia, também passou por expansão considerável nos últimos dois anos. O Exame possui, hoje, 12 centros de imagem, com três novas unidades a serem inauguradas até o final do ano. Em 2021, a marca realizou a digitalização do serviço de mamografia na unidade Mega Taguatinga Norte e expandiu o serviço de ultrassom para três novas unidades.

"Os últimos dois anos foram de grande expansão e não temos planos de parar. Acredito que muita coisa mudou no cenário da saúde, e a população exige, agora, mais facilidade, segurança e, principalmente, integração entre os diferentes serviços de saúde", enumera Sylvio Canedo. "O Exame é uma marca muito forte e com muita tradição no Distrito Federal e também é parte da Dasa, maior rede de saúde integrada do país, o que enriquece muito todas as possibilidades que podemos oferecer para cuidar da população do DF", finaliza.