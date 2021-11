Fogão de lenha dá comida boa

LS Liana Sabo

(crédito: Rancho Canabrava/Divulgação)

Se a volta à escola animou a garotada e reforçou a importância dos laços sociais, imagine estender a liberdade dela para um ambiente aberto, ecológico e cheio de atrações, como o Rancho Canabrava. Não se trata de um programa qualquer, do tipo "vamos sair de casa", mas de uma atividade de alta qualidade recreativa, que oferece, na área rural, passeio de charrete, arvorismo infantil, cavalgada, touro mecânico, trilha, além de uma comida para lá de gostosa.

Para alegria dos frequentadores habituais, reabriu o restaurante com culinária variada, típica das fazendas de Minas Gerais preparada em fogão à lenha em recinto bastante arejado. São tantas as panelas no fogo que se perde a conta. Destaques para o frango caipira com angu de fubá ou com angu de milho verde cozido, língua bovina preparada com vinho tinto, cupim grill ao molho ferrugem extraído do fundo da panela, contrafilé ao molho de mostarda e moela Anabeti, prato que leva o nome da cozinheira pelo trabalho minucioso de retirar toda a pele que encobre o órgão.

O restaurante só funciona nos fins de semana e feriados para o almoço (R$ 65 para adultos e R$ 32 para crianças de 6 a 11 anos), no horário das 12h às 16h, sob a supervisão da proprietária Anna Maria de Lucena Rodrigues, que, ao se aposentar do cargo de editora na Gráfica do Senado, tem mais tempo para se dedicar ao empreendimento ao lado do marido José Arnaldo de Pinho Rodrigues, filho do fundador do rancho, distante 25 quilômetros da Rodoviária, com acesso do lado oposto à entrada de Sobradinho.

Vindo de Belo Horizonte para trabalhar em uma agência do Banco do Brasil, no começo de Brasília, José Arnaldo Canabrava Rodrigues comprou a terra em 1971 e deu início à criação de cavalos da raça mangalarga marchador. Ele logo ganhou o apelido de "seu Caninha", por conta do nome Canabrava. "Uma curiosidade é que meu pai nunca bebeu", lembra o filho, também batizado José Arnaldo.

Duas iguarias

Para diferenciar o bufê que só é visitado duas vezes por semana, Anna estipulou uma atração para cada dia: aos sábados, oferece a feijoada completa e, aos domingos, tem sempre rabada, que "de tão bem cozida, a carne solta do osso, daí retiro toda a gordura que fica na superfície e cozinho de novo para ficar light, enquanto o agrião fresco entra na finalização", revela a autora da receita.

Além de comandar o funcionamento da cozinha que durante o lockdown "sobreviveu com o delivery", Anna toma conta da parte social do rancho. Há um bonito espaço para festas, onde as comemorações como casamentos e aniversários estão voltando a se realizar. "Você pode trazer o seu bufê ou contratar o nosso parceiro, que é a Bela Flor Eventos", informa. A casa lançou pacotes promocionais para confraternização de final de ano, especialmente para empresas, quando espera receber mínimo de 40 adultos.

Nessa época, a maior movimentação corre por conta de formatura infantil. Há escolas que fecham o pacote com direito às atividades e à alimentação, como o Colégio Maria Montessori, que reservou dois dias para levar diversas turmas no fim do mês. "Outra situação são grupos de pais que se organizam e vêm comemorar a formatura passando o dia inteiro com os filhos", acrescenta a gestora do rancho, que cobra R$ 125, por aluno. Reservas são necessárias, pelo telefone (61) 9 8147-0201.