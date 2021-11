Homem é preso com estufa de plantio de maconha em apartamento na Asa Sul

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/Divulgação)

Policiais civis da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord/PCDF) prenderam, na tarde desta sexta-feira (19/11), um homem por tráfico de drogas. O suspeito mantinha uma estufa com plantação de maconha dentro do próprio apartamento, na SQS 206, da Asa Sul.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 2º Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e Territórios, os policiais localizaram a estufa com vários pavimentos de skunk, droga avaliada em R$ 140 a grama no mercado ilícito.

No imóvel, além de drogas prontas para a difusão, havia plantas do entorpecente que se encontravam em processo de maturação na estufa. Outro objeto para o cultivo da droga, como fertilizantes, ventiladores, sementes, entre outros, também estavam no local. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e por posse de munição, sendo, posteriormente, encaminhado à carceragem da PCDF.