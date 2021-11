Todos esperam as estratégias nacionais

CB Correio Braziliense

Representantes de partidos de esquerda e centro-esquerda do DF se reuniram em um almoço, ontem, na tentativa de construir uma frente para disputar as eleições. Estavam presentes integrantes das siglas Rede, PV, PT, Psol, PDT, Solidariedade, PCdoB, PSB e Cidadania. As legendas começam a dialogar, mas, em 2022, as alianças dependerão, mais do que nunca, dos interesses nacionais. A formação dos palanques vai decorrer das candidaturas a presidente e da formação de federações partidárias voltadas à eleição de deputados federais. Com o fim das coligações, as legendas fazem contas para eleger as bancadas, com base nas regras da cláusula de barreira, e para atingir os coeficientes eleitorais.