Homem morre arrastado por enxurrada

CM Cibele Moreira

(crédito: Arthur Menescal/Esp. CB/D.A Press)

Um homem morreu após cair em uma galeria de águas pluviais no Riacho Fundo I, durante a chuva da última sexta-feira. José Valdeir Barbosa, 43 anos, tentava desobstruir uma canaleta de escoamento de água da chuva quando se desequilibrou e caiu no bueiro. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 23h19 para resgatar a vítima, que foi arrastada pela enxurrada.

As buscas foram iniciadas nos poços de visitação (PV), oito ao todo, percorrendo a extensão da galeria em uma distância de 600 metros até o Córrego Riacho Fundo. A corporação empregou 23 militares para atuar na ocorrência, com equipes terrestres e de mergulho. Por questões de segurança e, devido a chuva intensa que ocorria no local, os bombeiros suspenderam o atendimento por volta das 2h30, retornando ao amanhecer.

O corpo de José Valdeir foi encontrado às 7h15 de ontem, às margens do Córrego Riacho Fundo, aproximadamente três quilômetros de onde ocorreu o acidente na região da Colônia Agrícola Sucupira. A Polícia Civil foi acionada para perícia e dar prosseguimento às diligências.

Morador de Vicente Pires, José estava reunido com familiares e amigos na última sexta-feira, em uma chácara na Colônia Agrícola Sucupira. Ao perceber algo obstruindo a passagem da água da chuva, ele resolveu liberar o canal de escoamento para evitar alagamento, foi quando se desequilibrou e caiu na rede de captação pluvial.