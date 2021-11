CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB)

Com uma vista privilegiada da sede do Poder nacional, o Lago Paranoá é, para muitos brasilienses, um refúgio para as incertezas diárias. As águas são convidativas para a prática das mais diversas modalidades aquáticas nas primeiras horas da manhã, como remo. A recompensa para os dispostos é contemplar a integração entre o urbano e o bucólico em plena capital federal.