DEMORA NA EMISSÃO DE CNH

CB Correio Braziliense

O bancário Thiago Melo, 31 anos, morador de Águas Claras, procurou a coluna Grita Geral para reclamar sobre a demora na emissão de segunda via da sua carteira de habilitação. "Solicitei a transferência da minha habilitação para o DF e a emissão da segunda via. Paguei o boleto no dia 20 e, na ocasião, falei com o atendente que tinha urgência, já que viajarei para o Rio de Janeiro no fim de novembro e precisarei alugar um carro. O mesmo disse para que eu ficasse tranquilo, pois, no máximo, em 20 dias a minha CNH estaria comigo, e que, antes disso, eu receberia o acesso. Já se passaram 30 dias e até hoje não obtive nenhuma resposta. Liguei na central e me pediram para enviar um e-mail, enviei e não obtive nenhuma resposta. Já abri reclamação na ouvidoria e nada. Estou aflito porque minha viagem está próxima", explicou.

Em resposta, o Detran-DF informou que o caso relatado por Thiago envolve transferência de unidade federativa (UF). Esse processo é físico e é encaminhado à Gerência de Habitação para conferência de dados e, com isso, o trâmite requer um pouco mais de tempo. No caso da reclamação, o departamento informou que a CNH digital já foi gerada e enviada para o e-mail do sr. Thiago. Segundo o Detran-DF, a CNH impressa será encaminhada ao endereço cadastrado, pelos Correios.