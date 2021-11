BURACOS NA VIA

CB Correio Braziliense

(crédito: Maurenilson Freire)

A manicure Márcia De Paula, 50, moradora do Gama, entrou em contato com a coluna Grita Geral para falar da necessidade de uma ação tapa-buraco nas proximidades de onde mora. "Precisamos urgentemente de uma na Quadra 36 do Setor Leste, logo atrás do comércio. Está horrível. Os moradores não aguentam mais", desabafa.

Em resposta, a administração regional do Gama informou que as operações tapa-buracos são realizadas diariamente pela equipe de obras da administração. As operações, segundo a administração, são realizadas após o recebimento de solicitações registradas na Ouvidoria do GDF, pelo telefone 162 ou pelo www.ouv.df.gov.br.