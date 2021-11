» Destaques

CB Correio Braziliense

Saúde coletiva

» A capital federal recebe, entre os dias 1º e 3 de dezembro, o 24º Congresso internacional Unidas, que debaterá os desafios da saúde coletiva no segmento suplementar. Em formato híbrido e aberto ao público, o evento promovido pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde será realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). A edição contará com dois grandes nomes internacionais que debatem a saúde coletiva, o professor Robert Janett, da Harvard Medical School e Carla Barbosa, professora da Universidade de Coimbra. Inscrições: www.24congresso.unidas.org.br

Dia de competição

» O Cerrado Basquete, time da capital federal, enfrenta, hoje, o time Mogi pela principal liga nacional de basquete, o Novo Basquete Brasil (NBB). Em partida válida pela 5ª rodada da competição, o Cerrado joga em casa, no Ginásio da ASCEB, às 18h. Os ingressos serão vendidos no local, a partir das 16h, com valores de R$40,00 a inteira e R$20,00 a meia.